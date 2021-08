Prognose für die kommenden Tage - «Dem Sommer geht definitiv die Luft aus»

Am Wochenende dürften laut Meteorologen in den Bergen Schneeflocken fallen. Hier im Bild der Surenenpass.

In den vergangenen Monaten wurde es nie so heiss wie in den vergangenen Jahren. Trotzdem lagen die Temperaturen über dem langjährigen Durchschnitt.

Am Sonntag gingen auch in den letzten Kantonen die Sommerferien zu Ende. Der Sommer 2021 , der im kollektiven Gedächtnis wohl nicht in guter Erinnerung bleiben dürfte, neigt sich auch meteorologisch dem Ende zu. In den kommenden Tagen dürfte es noch etwas kühler werden. SRF Meteo zeigen auf Twitter Grafiken, die auf einen Temperatursturz auf das Wochenende hindeuten. Die Schneefallgrenze kann auf 2000 Meter sinken. Meteonews schreibt auf Twitter: «Dem Sommer geht definitiv die Luft aus».

Roger Perret von Meteonews ordnet die Prognosen ein. Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag übers Wochenende beziehe sich vor allem auf Gebiete entlang der Berge. Und: Je weiter nach Osten man kommt, desto höher sei diese. Besonders grosse Mengen an Niederschlag wird es nicht geben. Wirklich ansetzen dürfte der Schnee erst ab einer Höhe von 2500 Metern und dort wohl im Umfang von 20 bis 30 Zentimetern. Die relativ tiefen Temperaturen sind für den Experten kein besonderes Wetterereignis. «Das ist Ende August nichts Spezielles. In anderen Jahren ist die Schneefallgrenze schon deutlich tiefer gesunken.»

Sommer 2021 war zu warm – wenn man den «richtigen» Vergleich macht

Eine Statistik von Meteonews dürfte aber all denjenigen, die den diesjährigen Sommer als miserabel empfanden, recht geben: Die sogenannten «Hundstage», welche jeweils auf die Zeitdauer vom 23. Juli bis 23. August fallen, hatten dieses Jahr ganz klar weniger zu bieten als in den drei Jahren zuvor. 2018, 2019 und 2020 wurden jeweils weit über zehn Hitzetage mit mehr als 30 Grad gemessen. Dieses Jahr schlug das Thermometer an den Messstationen in Zürich-Flughafen, Basel und Genf nur zwei bis drei Mal an.