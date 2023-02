Schweiz: Im Kanton Tessin droht eine Jahrhundertdürre 

Der Pegelstand des Lago Maggiore ist gemäss der NZZ tief und Uferbereiche sind trockengelegt. Noch nie ist es vorgekommen, dass der Pegel für 365 Tage in Folge unter dem langjährigen Mittelwert blieb, wie der Kanton in einem Bericht schreibt. Wird die Situation von Ende 2021 hinzugerechnet, ergeben sich 442 Tage in Folge unter dem Mittelwert . Der mittlere Jahrespegelstand sank zwischen 1991 und 2022 um 86 Zentimeter.

«2022 war katastrophal»

Dramatische Bilder in Venedig

Prekär ist die Situation auch in Italien. Die Dürre im Norden Italiens nimmt nach Einschätzung von Umweltschützern immer alarmierendere Ausmasse an. In den italienischen Alpen sei in den vergangenen Monaten 53 Prozent weniger Schnee gefallen als im langjährigen Durchschnitt, teilte die Umweltorganisation Legambiente Anfang der Woche mit. Im Becken des Pos, des grössten Flusses des Landes, seien die Niederschläge sogar um 61 Prozent gesunken und selbst der Gardasee, der grösste See in Italien, meldet historische Tiefstände – obwohl dieser normalerweise auch in Zeiten von wenigen Niederschlägen keine Probleme habe. Ausserdem fahren Gondolieri in der «Wasserstadt» Venedig teilweise auf Schlamm.