Neuer Trainer für Bayern München - Flick löst Vertrag auf – Bayern zahlen 25 Millionen Euro für Nagelsmann

Die Bayern zahlen bis zu 25 Millionen Euro Ablöse an Leipzig.

Der 33-jährige Nagelsmann soll bei den Bayern einen 5-Jahresvertrag unterzeichnen. Wie Bild.de berichtet, überweisen die Bayern bis zu 25 Millionen Euro an Leipzig. Nagelsmann machte nie einen Hehl daraus , dass er als Kind und Jugendlicher grosser Bayern-Fan war: «Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas grössere Rolle.»

Der Erfolgsgarant Flick

Unter Flick erlebten die Bayern die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Insgesamt sechs Titel räumten die Münchner ab, darunter war der Gewinn der Champions League beim Finalturnier im Vorjahr. Zwar machten die Bayern die Meisterschaft noch nicht am Wochenende in Mainz klar, aber diese dürfte ihnen kaum noch zu nehmen sein. Das wäre Titel Nummer sieben in der doch überraschend kurzen Flick-Ära.