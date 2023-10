Dementi: «Schlichtweg falsch» – nach Baustopp wettern die Verantwortlichen

Zuletzt arbeiteten Bagger am Gletscher, nun mussten die Arbeit aber grundsätzlich zum teil gestoppt werden.

Hier sollen in wenigen Wochen die Ski-Stars um Bestzeiten fahren.

Im Jahr 2022 mussten die als grosses Spektakel angekündigten Doppel-Abfahrten in Zermatt/Cervinia wegen Schneemangel abgesagt werden. Und dieses Jahr? Im Gegensatz zum letzten Jahr wurden die Renndaten um zwei Wochen nach hinten geschoben. Die beiden Männer-Abfahrten sollen am 11. und 12. November stattfinden, die Frauen-Abfahrten eine Woche später. Doch unsicher ist das ganze Spektakel dennoch.

Auf dem Theodulgletscher können Teile der Weltcup-Piste nicht weitergebaut werden . Sie befinden sich ausserhalb der erlaubten Zone. Das zeigen auch neue Erkenntnisse von «20 Minutes» . Unsere welsche Kollegen schreiben, dass insbesondere etwa der Start des Frauenrennens etwa 80 Meter ausserhalb der erlaubten Zone sei. Auch die Strecke der Männer sei nicht regelkonform. Noch am Dienstag bestritt der Zermatter OK-Chef Franz Julen jegliche Vorwürfe gegenüber 20 Minuten. Jetzt, da die Walliser Baukommission intervenierte und die sofortige Einstellung aller unbewilligten Arbeiten forderte, erklärt sich Julen und sein Team erneut.

Verantwortliche weisen Vorwürfe zurück

Die Zermatter Verantwortlichen teilen gegenüber 20 Minuten mit, dass man weiterhin davon überzeugt sei, dass keine Arbeiten ausserhalb der Skisportzone durchgeführt worden seien. «Da die Arbeiten innerhalb der Skisportzone abgeschlossen sind, hat die Entscheidung der kantonalen Baukomission (KBK) nur eine gesetzesmahnende Wirkung.» Auch teilen sie mit: «Es versteht sich von selbst, dass alle notwendigen Genehmigungen von den Behörden und Verbänden in beiden Ländern für die Durchführung dieser Rennen eingeholt wurden.»

Trainings finden statt

Julen sagt: «Wir sind weiterhin überzeugt, dass alles rechtens ist. Die Präparation der Rennstrecke ist auf der Schweizer Seite in der Skisportzone abgeschlossen und rennbereit. Demzufolge sind Rennen nicht in Gefahr.» Man habe nichts zum Verbergen. «Das lokale Organisationskomitee hofft, dass diese Ortsschau so schnell wie möglich stattfindet, damit Klarheit herrscht.»