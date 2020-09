Über 131’000 Menschen leiden in der Schweiz an Demenz.

Zum Welt-Alzheimer-Tag fordert die Stiftung «Alzheimer Schweiz» Taten. «Über 131'000 Menschen sind in der Schweiz an Demenz erkrankt. Pro erkrankte Person übernehmen ein bis drei Angehörige zahlreiche unbezahlte Betreuungs- und Pflegeaufgaben. Weil Demenz nach wie vor nicht heilbar ist und die Anzahl Demenzerkrankter aufgrund der demografischen Entwicklung weiter zunimmt, ist dringender Reformbedarf angezeigt», heisst es in einer Medienmitteilung.