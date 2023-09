Demi Lovato hat beim Sex am meisten Selbstbewusstsein

Die Sängerin gibt an, heute in einer «gesunden und glücklichen Beziehung» mit Musiker Jordan Lutes (25) zu sein.

US-Sängerin Demi Lovato (31) hat im «LadyGang»-Podcast offen über ihr Gefühls- und Sexleben gesprochen. «Während ich Sex habe, fühle ich mich am selbstbewusstesten», erklärt sie im gerade veröffentlichten zweiten Teil des Podcasts. «Weil du bist so präsent, dass du nicht darüber nachdenkst, was eigentlich ist», führt sie aus. Zumindest bei ihr sei das so. «Ich weiss, dass es nicht für jeden so ist.»