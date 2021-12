Demi Lovato rasiert sich die Haare ab und trägt jetzt Buzzcut

Weg mit Mähne und Gendernormen

Wilder Ritt mit kurzem Ziel

In der Vergangenheit machte Demi Erfahrungen mit der Abhängigkeit von harten Drogen. Nach einer Überdosis und einem Entzug erlaubte sich der Popstar weiterhin Wein und Marihuana. Anfang Dezember konnte man in Demis Instagram-Story nun aber lesen: «Sober sober is the only way to be», also «komplett nüchtern ist der einzig mögliche Weg».