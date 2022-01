Demi Lovato war erneut zum dritten Mal in einer Entzugsklinik

Still und heimlich soll Demi Lovato in einer Rehaklinik in Utah eingecheckt haben. Mittlerweile sei der Star wieder zuhause und Lovatos Zustand sei «sehr gut».

Darum gehts 2018 war Demi Lovato aufgrund einer Drogen-Überdosis beinahe ums Leben gekommen.

Erschreckend: Der «Heart Attack»-Star konsumierte anschliessend weiter Alkohol und Marihuana.

Doch der «California sober»-Lifestyle, wie dieser Entzug genannt wird, schien keine Lösung zu sein.

Denn: Lovato checkte erneut in eine Entzugsklinik ein – zum dritten Mal.

Mittlerweile sei der Celeb wieder zuhause und Demi gehe es «sehr gut».

Für Demis Fans war es wohl die Schocknachricht im Jahr 2018: Der 29-jährige Popstar wurde mit einer Drogen-Überdosis im Bett aufgefunden, im Spital kämpfte Lovato mehrere Wochen ums Überleben. Anschliessend wurde in der Doku «Demi Lovato: Dancing with the Devil» bekannt, dass sich der Celeb, der sich im Mai 2021 als nonbinär outete und die Pronomen in das geschlechtsneutrale «they/them» änderte, nun an den «California sober»-Lifestyle halte, bei dem auf alle Drogen ausser Alkohol und Marihuana verzichtet wird.

Für Demi scheinbar nicht der richtige Weg, wie der Promi Anfang Dezember auf Instagram mitteilte: «Ich unterstütze meine ‹California Sober›-Art nicht mehr. Nüchternheit ist der einzige Weg.» Kurz danach zeigte sich der Popstar auf den sozialen Netzwerken erstmals mit abrasierten Haaren.

Nun habe sich der Musikstar erneut der Abhängigkeit gestellt und sei gemäss «Page Six», die sich auf einen Insider berufen, in einer Rehaklinik im US-Bundesstaat Utah gewesen – still und heimlich. Mittlerweile sei Lovato wieder nach Los Angeles zurückgekehrt, der Zustand sei «sehr gut».

Grosse Spinne ziert jetzt Demis Kopf

Nach dem Entzug gings für Demi scheinbar direkt ins Tattoo-Studio. Vom bei Stars beliebten Tattookünstler Dr. Woo liess sich Lovato eine grosse, schwarze Spinne in 3D-Optik stechen – und zwar auf eine Seite des Kopfes. Einblicke in die Tattoo-Sitzung gewährt Demi in mehreren Instagram-Story-Beiträgen.

«Es war Grossmutter Spider, die uns viele Dinge beigebracht hat. Sie hat uns das Töpfern und Weben beigebracht. Sie lehrte uns alles über Feuer, Licht und Dunkelheit. Sie hat uns beigebracht, dass wir alle in einem Netz verbunden sind – jeder von uns hat seinen Platz in dieser Welt», schrieb Demi in der Story als Erklärung für das neue Tattoo.