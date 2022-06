Demi Moore und Schweizer Starkoch Daniel Humm turteln öffentlich in Paris

Daniel Humm und Demi Moore sassen am Wochenende in den Zuschauerreihen der French Open in Paris.

«Wie König und Königin»

Nach dem Final ging es für das Paar weiter in das Restaurant und Hotel von Schloss Versailles, wie einem Instagram-Post von Humm zu entnehmen ist. Zu einer Reihe an Bildern – darunter auch ein Schnappschuss, der die Schatten eines Hand in Hand spazierenden Pärchens zeigt – kommentierte der Schweizer: «Chefkoch Alain Ducasse, vielen Dank, dass Sie uns in Ihrem Restaurant und Hotel Chateau Versailles empfangen und uns das Gefühl gegeben haben, König und Königin zu sein. Es war eine aussergewöhnliche Erfahrung mit wunderbarer Gastfreundschaft und natürlich der besten Küche der Welt.»