Demo gegen Antisemitismus : Daniel Jositsch (SP) & Co. nehmen teil

Daniel Jositsch (SP) nimmt am Donnerstag an einer Kundgebung gegen Antisemitismus teil. Mit seiner Bundesratskandidatur habe das nicht zu tun, sagt er.

Jüdische Personen rufen zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus in Zürich auf.

Der Nahost-Konflikt bewegt auch in der Schweiz viele Menschen dazu, auf die Strasse zu gehen. Wiederholt kam es zu lauten Kundgebungen von Palästina-Sympathisierenden. In Zürich soll nun am Donnerstag auch eine Kundgebung gegen Antisemitismus stattfinden. Organisiert wird diese von vier jüdischen Einzelpersonen, eine grosse Organisation steht offiziell nicht hinter dem Komitee.