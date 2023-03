«Ich appelliere an den Bundesrat: Radikale Massnahmen für die Klimakrise. Jetzt. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren!», sagt eine Klimaaktivistin. «Wir sind hier auf dem Paradeplatz in Zürich. Umgeben von riesigen Banken und unmengen an Geld. Zu Gross zum Scheitern – schön wärs. Unmengen von Menschen haben so wenig Geld und die Milliardenboni werden noch immer ausgezahlt.»