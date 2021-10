Libanon : Demonstration in Beirut eskaliert – sechs Tote

Ein Aufstand über schleppende Ermittlung zu einer Explosion verwandelte sich zu einem bewaffnetem Kampf auf offener Strasse.

Am Donnerstag ist eine Demonstration in Beirut eskaliert, es kam zu Schussgefechten.

Der Streit um die schleppende Aufarbeitung zur Explosion von Beirut ist in der libanesischen Hauptstadt auf tödliche Weise eskaliert. Bei einem Protest kam es dort am Donnerstag zu Schüssen und teils schweren Feuergefechten auf offener Strasse. Mindestens sechs Menschen wurden Innenminister Bassam Maulawi zufolge getötet, 30 weitere laut Rotem Kreuz verletzt. Auf Videos waren Verwundete zu sehen sowie bewaffnete Männer bei Schusswechseln in Wohnvierteln. Die Armee erklärte, auf jegliche Schützen das Feuer zu eröffnen. Trotz der Militärpräsenz fielen weiter Schüsse.