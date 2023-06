Zürich: Demo Paradeplatz – Video zeigt Sekunden vor der Eskalation

Laut der Stadtpolizei soll die Frau einen Polizisten getreten und ihn so am Bein verletzt haben.

Das ist passiert

Ruhige Szenen vor der brutalen Festnahme

Einen Tag nach dem Vorfall am Paradeplatz tauchte auf Twitter ein weiteres Video auf. Es zeigt die Sekunden vor der Eskalation. Es beginnt damit, wie die Demonstrantinnen ein Banner in die Luft halten und ihre Protestsprüche rufen. Und: Die Frauen sehen nicht, was sich auf der gegenüberliegenden Seite des Banners abspielt.



Auf dem Video ist bis zum Zugriff der Polizei keine Aufregung sichtbar – weder auf der Seite der Demonstrantinnen, noch auf der Seite der Polizei. Die Polizisten bewegen sich ruhig und mit rund einem Meter Abstand von den Demonstrantinnen entfernt. Es gibt keine Zeichen von Unruhe. Die Kamera schwenkt an der 32-Jährigen vorbei, welche dann für einige Sekunden aus dem Bild verschwindet, anschliessend wieder auftaucht und auch unmittelbar vor dem Zugriff einfach ruhig dasteht und das Banner in die Luft hält.