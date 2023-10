Demo-Verbote: «Terroristischer Angriff nicht auszuschliessen»

1 / 6 In Belgien erschoss am am Montagabend ein Terrorist zwei Fussballfans. AFP Bei Pro-Palästina-Demos im Ausland kam es ausserdem zu Gewalt. AFP Eine Kundgebung für Israel am Münsterhof blieb am 10. Oktober friedlich. 20min/News-Scout

Darum gehts Die Kantone Bern, Zürich und Basel-Stadt haben für das kommende Wochenende ein Demonstrationsverbot erlassen.

In Zürich gelte dies nur für Demos im Rahmen des Nahostkonflikts – Basel-Stadt verbietet hingegen jegliche Demonstrationen.

Für Terrorexperte Johannes Saal von der Uni Luzern ist klar: «Die Einschränkung der Meinungsfreiheit ist ein sehr klares Zeichen für eine erhöhte Bedrohungslage.»

Auch ein Staatsrechtler sagt: «Ein erhöhtes Terrorrisiko, eine angespannte Lage im Nahen Osten und Europa und dann noch Hochrisiko-Demos. Das war den Polizeibehörden wohl einfach zu riskant.»

In kurzem Abstand kommunizierten Basel, Bern und Zürich am Mittwochnachmittag Demo-Verbote für ihre Städte (siehe unten). Als Grund geben sie «die Verschärfung der Sicherheitslage im Kontext des Konflikts im Nahen Osten» an. Die Stadt Bern hat ausserdem die Sicherheitsmassnahmen für die alljährlich stattfindende Lichtershow «Rendez-vous Bundesplatz» erhöht.

Für Johannes Saal, Jihadismus- und Terrorexperte an der Universität Luzern, ist klar: «Wie in anderen europäischen Ländern gibt es derzeit ein erhöhtes Bedrohungsszenario in der Schweiz.» Einen terroristischen Angriff könne man in der Schweiz nicht ausschliessen. Entweder im Rahmen der Demonstrationen zum Nahostkonflikt oder durch einen Einzeltäter, der nichts mit dem Konflikt zu tun hat, aber als Trittbrettfahrer aktiv wird, wie es in Belgien der Fall war.

«Präventiv gegen Gewaltausschreitungen vorgehen»

«Die Meinungsfreiheit ist in der Schweiz ein hohes Gut – dass dieses nun eingeschränkt wird, ist ein sehr klares Zeichen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass man im Hinblick auf die Ausschreitungen und Gewalttaten in den Nachbarländern präventiv vorgehen und diese Fälle bereits im Vornherein unterbinden möchte», so Saal.

Er spekuliert zudem, ob die Behörden unter Umständen auch befürchten könnten, dass jüdische Einrichtungen im Nachgang solcher Demonstrationen zum Ziel werden könnten. «Gerade in Zürich und Basel wurden die Sicherheitsvorkehrungen in jüdischen Einrichtungen erhöht», erklärt der Terrorexperte. «Meine Erfahrung aus Gesprächen in den letzten Tagen zeigt, dass es in den Kantonen und auf Bundesebene ein gesteigertes Bewusstsein für die Lage gibt», so Saal.

Corona-Gegner und Rechtsradikale verschärfen Lage zusätzlich

Das sieht auch Markus Schefer, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Basel, so: «Die Lagebeurteilung durch den Nachrichtendienst des Bundes dürfte für die grossen Städte ziemlich düster ausgefallen sein.»

Dies, weil neben der angeheizten Situation aufgrund des Nahostkonflikts und gewalttätiger Demos in andere europäischen Städten in Basel auch noch eine Kundgebung von Corona-Massnahmenkritikern angekündigt sei. Dort werden Teilnehmende aus drei Ländern erwartet, darunter auch Redner, die antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten und sich in rechtsextremen Kreisen bewegen.

«Trotz Verbot werden Leute kommen»

Das lose antifaschistische Bündnis Basel Nazifrei hat zur Gegendemo gerufen. «Ein erhöhtes Terrorrisiko, eine angespannte Lage im Nahen Osten und Europa und dann noch diese Hochrisiko-Demos. Das war den Polizeibehörden wohl einfach zu riskant, was zu den Verboten geführt hat.»

Laut Schefer ist unwahrscheinlich, dass durch die Verbote niemand kommen wird. «Doch die Behörden erhoffen sich, dass weniger Leute kommen. Und mit dem Verbot haben sie haben eine bessere Grundlage, um gegenüber einzelnen Teilnehmenden Sanktionen zu ergreifen.»

Bern verbietet Demos «bis auf weiteres»