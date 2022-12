Demonstration vor iranischer Botschaft in Bern

Im Rahmen einer bewilligten Demo wollen in der Schweiz lebende Iraner heute vor der Botschaft in Bern protestieren.

Die brutalen Hinrichtungen junger Demonstranten im Iran haben die Proteste vielerorts wieder aufflammen lassen. Auch viele im Ausland lebende Iranerinnen und Iraner protestieren, und fordern von ihren Landesregierungen ein entschiedenes Vorgehen gegen Teheran. Aus diesem Grund haben in der Schweiz lebende Iranerinnen und Iraner am Samstag zu einer Demonstration vor der iranischen Botschaft in Bern aufgerufen. Mittlerweile haben sich etwa 40 Demonstrierende vor der Botschaft versammelt. Die Demonstration ist bewilligt. Im Vorfeld positionierte sich bereits ein Grossaufgebot der Kapo Bern inklusive Wasserwerfer vor der Botschaft.

Das Vorgehen des iranischen Regimes gegen die Proteste im Land sorgt weiterhin auch international für scharfe Kritik an der Regierung in Teheran. Am 16. September starb die damals 21-Jährige in Polizeigewahrsam. Zuvor war sie von der Sittenpolizei verhaftet und misshandelt worden, weil sie ihre Kopfbedeckung wohl nicht ordnungsgemäss getragen hatte.