«Frauenkampftag»: Unbewilligte Demo angekündigt – Polizei wappnet sich

Verschiedene linksextremistische Gruppierungen, darunter die «Bewegung für den Sozialismus» Zürich, haben für den 11. März zu einer Demonstration aufgerufen. Diese soll um 13.30 Uhr am Münsterplatz starten. Bereits knapp eine Stunde zuvor ist die Polizei mit mehreren Kastenwagen vor Ort Präsent, wie ein News-Scout berichtet.

Bereits am 8. März hatten diese Gruppierungen zu Demonstrationen in Winterthur und Basel aufgerufen. In Basel musste die Polizei Gummischrot einsetzen, nachdem sich «ein Mob von Vermummten mit Transparent auf die Polizeikette bewegt» hatte. Die Demo wurde eingekesselt und aufgelöst.