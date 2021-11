Dritter Anlauf auf hohen Posten : Demokrat Beto O’Rourke will Gouverneur von Texas werden

Zuvor hatte er schon das Senatoren- und das Präsidentenamt anvisiert. 2022 fordert O’Rourke den republikanischen Gouverneur in seinem Heimatstaat heraus.

1 / 4 Der Demokrat Beto O’Rourke will 2022 für das tiefrote Texas Gouverneur werden. REUTERS Dabei tritt er gegen den aktuellen Amtsinhaber, den Republikaner Gregg Abbott, an. AFP Bei der Präsidentschaftswahl 2020 mischte O’Rourke kurzzeitig als Anwärter mit, zog seine Bewerbung aber mangels Erfolgsaussichten früh zurück. REUTERS

Darum gehts Der ehemalige texanische Kongressabgeordnete, demokratische Präsidentschaftskandidat und Senatskandidat Beto O'Rourke gab am Montag bekannt, dass er für das Amt des Gouverneurs kandidiert.

Der 49-Jährige will somit den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott herausfordern.

2018 wollte er für Texas in den Senat. Zwar verlor er die Wahl, setzte seinem Wettbewerber allerdings überraschend zu.

Nach seinem viel beachteten Kampf um einen Senatsposten von Texas strebt der Demokrat Beto O’Rourke nun das Gouverneursamt in der grössten republikanischen Hochburg der USA an. Im kommenden Jahr wolle er Amtsinhaber Greg Abbott herausfordern, kündigte O’Rourke am Montag an. Damit bewirbt sich der 49-Jährige binnen weniger Jahre zum dritten Mal um ein hohes Amt. Seine Kandidatur gab er am Montag unter anderem über Twitter bekannt.

Beinahe-Sieg bei Senatswahl

Ausserhalb seiner Heimatstadt El Paso war der frühere Abgeordnete kaum bekannt, bis er 2018 versuchte, dem republikanischen Senator Ted Cruz den Posten streitig zu machen. Für seinen Wahlkampf sammelte O’Rourke damals von Spendern aus dem ganzen Land Rekordsummen ein und machte sich geschickt soziale Medien und Live-Videoschalten zunutze, um vor allem junge Menschen und Minderheiten zu mobilisieren. Am Ende hätte er den erzkonservativen Cruz fast bezwungen – und das in einem Staat, der traditionell fest in republikanischer Hand ist.

Später stieg O’Rourke mit reichlich Vorschusslorbeeren in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ein. Doch gab er schon acht Monate später auf, zumal sich seine Wahlkampfkasse rasch geleert und der Hype um seine Person bald nachgelassen hatte.

Mit O’Rourkes Rückkehr auf die grosse Wahlkampfbühne dürfte aus Sicht von Beobachtern eines der hochkarätigsten – und potenziell teuersten – Gouverneursrennen des kommenden Jahres bevorstehen.

Grosse Herausforderung, aber zuversichtlich

Der republikanische Amtsinhaber Abbott strebt eine dritte Amtszeit an und hat Texas mit einer Hardliner-Politik bei Themen wie Abtreibung und Wahlrecht in die nationalen Schlagzeilen gebracht und als erzkonservativer Vorreiter unter republikanisch geführten Staaten etabliert. Nun da O’Rourke seinen Hut in den Ring wirft, dürften Demokraten aus dem ganzen Land versucht sein, einmal mehr Millionen zu investieren, um Texas politisch blau zu färben. «Es wird nicht einfach werden», gab O’Rourke selbst in einem Interview der Nachrichtenagentur AP zu. «Aber es ist möglich.»

