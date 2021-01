Mehrheit gewonnen : Demokraten gewinnen auch den zweiten Senatssitz in Georgia

Die Mehrheit der Senatssitze des Bundesstaats Georgia geht an die Demokraten: Nach Raphael Warnock ist nun auch Jon Ossoff als Gewinner bestätigt worden. Damit haben die Demokraten künftig die Mehrheit in Senat und im Repräsentantenhaus.

via REUTERS

Demokrat Jon Ossoff hat den Senatssitz in Georgia gewonnen.

Die US-Demokraten haben auch den zweiten umkämpften Senatssitz in Georgia gewonnen. Ihr Kandidat Jon Ossoff setzte sich nach Zählung der Nachrichtenagentur AP gegen den Republikaner David Perdue durch. Damit kann die Partei mit Hilfe der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris den Senat kontrollieren.

Überschattet wurde der Sieg des 33-Jährigen am Mittwoch von chaotischen Szenen am US-Kapitol. Anhänger von Präsident Donald Trump stürmten das Kongressgebäude und lieferten sich gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei, als sie gegen die Bestätigung von Joe Bidens Wahlsieg durch Senat und Repräsentantenhaus protestierten.

Mehrheit der Demokraten im beiden Kammern

Der künftige Präsident Biden hat mit Ossoffs Sieg nun eine günstige Lage in beiden Kongresskammern; die Demokraten halten künftig die Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat – für Biden dürfte es so leichter werden, seine Agenda durchzusetzen.