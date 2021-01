USA : Demokraten könnten schon am Montag mit Impeachment gegen Trump beginnen

Sollte Donald Trump nicht freiwillig zurücktreten oder Mike Pence im Amtsenthebungsverfahren aktiv werden, würden die Demokraten die nötigen Schritte einleiten, sagt ein Kongressabgeordnete gegenüber CNN.

Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Donald Trump nehmen die Vorbereitungen für ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten US-Präsidenten Fahrt auf. Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu sagte dem Sender CNN am Samstag, er und seine Kollegen würden es bevorzugen, dass der Republikaner zurücktritt oder dass Vizepräsident Mike Pence Schritte zu seiner Amtsenthebung einleitet. Sollte beides nicht geschehen, würden die Demokraten am Montag eine Resolution zur Amtsenthebung Trumps in das Repräsentantenhaus einbringen. «Wir erwarten eine Abstimmung im Plenum in der kommenden Woche.»