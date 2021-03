Das Aktionsbündnis Urkantone wollte am 10. April in Altdorf eine Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen des Bundes durchführen. Diesem Vorhaben hat die Urner Regierung aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Bewilligung verweigert. Begründet wird dies unter anderem damit, dass an früheren Demos kaum die Maskenpflicht beachtet worden sei. Und, dass mit der Kundgebung eine «erhebliche Infektionsgefahr für die Teilnehmenden, für Polizeiangehörige und Dritte besteht». Ausserdem würden die Fallzahlen in der gesamten Schweiz wieder ansteigen. «Dies ist ein starkes Argument der Urner Regierung, um eine Kundgebung zu verbieten», sagt Demokratie-Experte Andreas Glaser.