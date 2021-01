Randale im Capitol : Demokratin steckt sich bei Republikanern mit Corona an

Während des Sturms aufs US-Capitol lehnten es mehrere republikanische Parlamentarier ab, Schutzmasken zu tragen. Bei ihnen soll sich Bonnie Watson Coleman nun mit dem Coronavirus infiziert haben.

Eine Abgeordnete der US-Demokraten hat sich mutmasslich während der Randale im Capitol mit dem Coronavirus infiziert. Die 75-jährige Bonnie Watson Coleman teilte am Montag mit, sie sei positiv getestet worden, habe leichte Symptome und ruhe sich zuhause aus. Die Parlamentarierin nehme an, sich angesteckt zu haben, als sie vor den Randalierern Zuflucht gesucht habe, erklärte deren Büro. An ihrem Zufluchtsort innerhalb des Capitols hätten mehrere Menschen keinen Atemschutz getragen.