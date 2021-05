Nach 23 Jahren zweiter Meistertitel - Demokratischer Freistaat, Feuerwehr und Polizei feiern jetzt den EVZ

Der EV Zug hat am Freitag zum ersten Mal seit 23 Jahren den Meistertitel im Eishockey gewonnen.

Nach 23 Jahren erneut Schweizer Meister: Der EVZ begeisterte am Freitag mit dem Sieg im Playoff-Final gegen Genf-Servette seine Anhänger. Nach dem Spiel kam es zu einer spontanen Feier vor der Bossard Arena, die Mannschaft präsentierte den Fans den Kübel.

«Magistral und zielgerichtet»

Auch der «Regierungsrat des Demokratischen Freistaates Zug gratuliert dem EVZ zum zweiten Schweizer Meistertitel», teilte er in einer Medienmitteilung mit. Er gratuliert in einem Brief weiter mit den Worten «magistral, souverän und zielgerichtet hat sich der Eissportverein Zug seinen zweiten Schweizer Meistertitel erkämpft. Wir gratulieren der 1. Mannschaft und allen engagierten Personen im Hintergrund zu dieser Glanzleistung! Mit dem vorbildlichen Durchhaltewillen und der cleveren Kombination von Leaderfiguren und Nachwuchstalenten hat der EVZ gezeigt, dass sich Einsatz, Geduld und Ausdauer lohnen. Geniessen Sie diesen Erfolg und geben Sie Ihren Spirit als Geheimrezept dem EVZ-Nachwuchs mit auf den Weg.» Und die Regierung möchte es nicht bei diesen schriftlichen Lobesworten belassen, sondern: «Wir freuen uns, Ihnen bei Gelegenheit auch noch persönlich zu gratulieren. Eine Einladung folgt.»