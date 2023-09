Demonstrant drückt Constantin Schreiber Torte ins Gesicht

Eine Lesung des «Tagesschau»-Sprechers und Autors Constantin Schreiber (44) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist am Dienstag von mehreren Personen gestört worden. Während der Veranstaltung wurde Schreiber von einem Mann auch eine Torte ins Gesicht gedrückt. Am heutigen 31. August hat die Universität Stellung bezogen.

Linksradikale Gruppe veröffentlicht Video der Störaktion

Kritik an Constantin Schreibers Roman «Die Kandidatin»

In der Vergangenheit gab es unter anderem Kritik an Schreibers Roman «Die Kandidatin», in dem es um eine muslimische Kanzlerkandidatin geht. Der Journalist Stefan Buche n bezeichnete das Buch in der «taz» i m Sommer 2021 etwa als «politisches Hasspamphlet, das Angst vor Migranten schürt».