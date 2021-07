Sturm aufs Capitol : «Demonstrant drückte mir Daumen ins Auge, um es auszustechen»

Der Sturm auf das US-Capitol hat sich in das amerikanische Gedächtnis eingebrannt. Bei einer ersten Anhörung berichten vier Polizisten, was sie an diesem 6. Januar durchgemacht haben.

Mehrfach getasert und geschlagen

Angreifer hatte Schaum vor dem Mund

Mittelalterliche Schlacht

Aquilino Gonell, ein Irak-Kriegsveteran, sagte, dass er am 6. Januar mehr Angst hatte, im Kapitol zu arbeiten, als während meines gesamten Einsatzes im Irak. «Im Irak befanden wir uns in einem Kriegsgebiet. Aber nichts in meiner Erfahrung in der Armee oder als Polizeibeamter hat mich auf das vorbereitet, was wir am 6. Januar erlebt haben.» «Was wir an diesem Tag erlebten, war wie eine mittelalterliche Schlacht», sagte er.