Zürich: Demonstrant verliert Auge nach Demo am 1. Mai

Die Polizei reagierte mit Gummischrot, Wasserwerfern, Personenkontrollen und Festnahmen auf die Nachdemo am Tag der Arbeit. Im Getümmel wurde ein Demonstrant schwer am Auge verletzt.

Zürich : Demonstrant verliert ein Auge nach Demo am 1. Mai

So reagierte die Polizei auf die unbewilligte Nachdemo am 1. Mai in Zürich. 20 Minuten

Darum gehts Nach der offiziellen 1. Mai–Kundgebung kam es am Nachmittag zu einer unbewilligten Nachdemo.

Die Polizei kesselte rund 300 Demonstrierende auf dem Kanzleiareal ein.

Dabei wurde ein Demonstrant schwer im Gesicht verletzt – er musste notoperiert werden und verlor ein Auge.

Als die Polizei am 1. Mai rund 300 Personen einer unbewilligten Nachdemo auf dem Kanzleiareal in Zürich eingekesselt hatte, wurde ein Demonstrant schwer im Gesicht verletzt. Am Freitag wurde bekannt, dass er deswegen auf einem Auge erblindet ist.

Die Stadtpolizei teilte nach dem 1. Mai mit, dass zwei Demonstranten Verletzungen davongetragen hätten. Einer habe sich an seiner Hand verletzt, als er über einen Zaun geklettert sei, und «ein zweiter Demonstrant erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und musste in ärztliche Obhut gegeben werden», so die Polizei.

«Die Bullen haben in Zürich einem jungen Genossen mit Gummischrot ein Auge weggeschossen», teilt die autonome Gruppe «Revolutionärer Aufbau Schweiz» am Freitag in einer Mitteilung zum 1. Mai mit. Eine Person, die ebenfalls eingekesselt worden sei, sagt gegenüber dem «Tages-Anzeiger», der Mann Mitte zwanzig habe den Kessel mit einem blutenden Auge verlassen. Er sei ins Spital gebracht und am gleichen Abend noch notoperiert worden.

Polizei hat Gummischrot über eine Hecke abgefeuert

Die Staatsanwaltschaft teilt auf Anfrage des «Tages-Anzeiger» mit, dass die Umstände, unter denen sich der Demonstrant die schweren Gesichtsverletzungen zugezogen hat, Gegenstand laufender Ermittlungen seien. Ein Video einer 20-Minuten-Reporterin zeigt, wie die Polizei Gummischrot über eine Hecke in Richtung der eingekesselten Demonstrierenden schoss. Laut einem Reporter des «Tages-Anzeigers» habe die Polizei dabei kein freies Sichtfeld gehabt.

Weder die Kantonspolizei noch die Stadtpolizei wollen sich zurzeit weiter zum Vorfall äussern. «Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft» wollten sie auch allgemeine Anfragen dazu, unter welchen Bedingungen Gummischrot angewendet wird, nicht beantworten, so der «Tages-Anzeiger». Die Einkesselung sei jedoch «gemäss Polizeigesetz» erfolgt.

Der 1. Mai lief im Grossen und Ganzen friedlich ab. Am Morgen liefen mehrere Umzüge durch Schweizer Städte. Am Nachmittag kam es in Zürich zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden einer Nachdemo. 20min/dsc