Corona-Demo : Über 10’000 «Querdenker» ziehen durch Stuttgart

Am Samstag zogen tausende Teilnehmer einer «Querdenker»-Demo durch Stuttgart. Zu reden gab ein auf Twitter geteiltes Video, bei dem ein Polizist einem Demonstranten einen Handschlag gibt. Ausserdem wurde ein Journalist angegriffen.

In Stuttgart zogen heute über 10’000 Teilnehmer einer «Querdenker»-Demo durch die Stadt.

Mehr als 10’000 Menschen – grösstenteils ohne Masken und ohne die Abstandsregeln einzuhalten – haben nach Angaben der Polizei am Samstag in Stuttgart bei einer Kundgebung der « Querdenken »-Bewegung gegen die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung demonstriert. Dabei sei es bis auf wenige Ausnahmen friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Hunderte Beamte waren im Einsatz – schritten wegen der Verstösse gegen die Corona-Regeln aber kaum ein. Das rief viel Kritik hervor.

«Querdenken»-Gründer Michael Ballweg teilte in einer Mail mit, aus einer zuverlässigen, anonymen Zuschrift gehe hervor, dass sich 100 gewaltbereite Hooligans versuchen würden, sich in die Demo einzuschleusen. Nach Angaben der Polizei wurden am Mittag vor dem Rathaus 20 Menschen kontrolliert, die mutmasslich dem Rockermilieu angehören. Es seien Quarzhandschuhe, pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben beschlagnahmt worden. Dabei sei eine Polizeibeamtin leicht verletzt worden. Die Betroffenen erhielten Platzverweise.