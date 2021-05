Aarau - Demonstranten befreiten Rädelsführer aus Polizeigewahrsam

Hitzige Stimmung an der Demonstration der Massnahme-Gegner in Aarau: Während dem unbewilligten Protest am Samstag ist es an verschiedenen Orten zu Konfrontationen zwischen einzelnen Demonstrierenden und der Polizei gekommen, teilt die Kantonspolizei Aarau mit. Mehrere Rädelsführer der Massnahmen-Gegner seien angehalten und weggewiesen worden. Auf Social Media kursieren derzeit mehrere Videos dieser Szenen.