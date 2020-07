Krawalle in Belgrad

Demonstranten dringen in serbisches Parlament ein

Nach einer friedlichen Kundgebung gegen die Coronavirus-Politik der Regierung ist es in der serbischen Hauptstadt erneut zu Krawallen gekommen.

Am Mittwochabend kam es zum zweiten Mal in Folge zu Unruhen im Zentrum von Belgrad.

Wie schon am Vorabend kam es zu Strassenschlachten zwischen Demonstranten und Bereitschaftspolizisten. 19 Beamte und 17 Demonstranten erlitten Verletzungen

Heftige Zusammenstösse in Belgrad: Die Polizei sperrt den Zugang zum Parlamentsgebäude ab. (10. Juli 2020)

Nach einer mehrstündigen friedlichen Kundgebung in Belgrad gegen die Coronavirus-Politik der Regierung ist eine Gruppe nationalistischer Demonstranten am Freitagabend gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen. Es kam zu Zusammenstössen mit der Polizei.