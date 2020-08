vor 1h

Mehrere Festnahmen : Polizei löst Corona-Demo in Berlin mit über 20’000 Teilnehmern auf

An der Corona-Demonstration am Samstagnachmittag in Berlin sind mehrere Tausend Personen erschienen. Die Polizei löst die Kundgebung auf, da der Mindestabstand nicht eingehalten wird.

1 / 13 Bereits rund 1000 Teilnehmer haben sich heute in Berlin für eine grössere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. REUTERS Die Organisatoren rechnen mit 22’000 Teilnehmern. REUTERS Die Polizei hat sich bereits in Stellung gebracht. Getty Images

Darum gehts In Berlin sind rund 22’000 Personen zu einer Demonstration gegen die Corona-Politik angemeldet.

Die Polizei hat sich bereits in Stellung gebracht. Sie wollte die Kundgebung ursprünglich verbieten.

Videos zeigen, wie Demonstranten Polizeiabsperrungen durchbrechen.

Am Nachmittag hat die Polizei entschieden, die Demonstration aufzulösen.

In Berlin haben sich auf der Strasse Unter den Linden am Samstagvormittag bereits rund 1000 Teilnehmer für eine grössere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. Von dort soll ein Aufzug mit Protestierern durch Berlin ziehen zum Tiergarten und bis zur Strasse des 17. Juni.

Vor dem Brandenburger Tor standen am Vormittag bereits viele Polizisten. Demonstrierende schrien «Tor auf» und skandierten «Wir sind das Volk». Eine riesige Deutschlandflagge war auf dem Boden vor dem Brandenburger Tor ausgelegt. Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der bei Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge. Die Initiative Querdenken plant eine Kundgebung, für die rund 22 000 Menschen angemeldet waren.

Die Stimmung ist aggressiv. Videos auf Twitter zeigen, wie sich Demonstranten der Polizei widersetzen: Beim Brandenburger Tor rennt eine Menschengruppe gegen eine Absperrung und durchbricht diese. Die Polizisten versuchen, die Demonstranten zurückzudrängen. Doch diese halten dagegen, Einzelne rennen sogar gegen die Beamten an und stossen diese weg.

Ursrpünglich verboten

Die Grossdemonstration von Gegnern der Corona-Auflagen hatten der Berliner Innensenator und die Polizei ursprünglich verbieten wollen. Sie unterlagen aber vor Gericht. In der Nacht auf heute entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg endgültig, dass die Kundgebung stattfinden darf. Damit seien die beiden polizeilichen Versammlungsverbote vorläufig ausser Kraft gesetzt, teilte das Gericht mit.

Das Oberverwaltungsgericht folgte in seinem Entscheidung dem Beschluss der Vorinstanz vom Freitag, wonach die Kundgebung gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern unter Auflagen zur Einhaltung des Mindestabstands stattfinden könne. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte sie verboten, weil Verstösse gegen die Infektionsschutzverordnung zu erwarten seien. Dagegen hatten die Organisatoren geklagt. Die Polizeibehörde Berlin hatte dann gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts, die Demonstration zuzulassen, Beschwerde beim OVG eingereicht.

Geisel erklärte, er erwarte, dass die Demonstranten nun alles für den Infektionsschutz täten und friedlich blieben. Zugleich zeigte er sich besorgt, dass europaweit Rechtsextreme zur Teilnahme mobilisiert hätten. Die Polizei erwartet 10’000 bis 20’000 Teilnehmer an der von der Initiative «Querdenken 711» geplanten Kundgebung.

Demonstration soll aufgelöst werden

Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, soll die Demonstration nun doch aufgelöst werden. Die Mindestabstände würden nicht eingehalten.

Wasserwerfer stehen in unmittelbarer Nähe des Brandenburger Tors bereit und 3000 Beamte sind im Einsatz. Laut «Bild.de» forderte die Polizei die Teilnehmer dazu auf, Masken aufzusetzen. Als einige Personen sich weigerten, sei es zu Rangeleien und mehreren Festnahmen gekommen. Zudem weigern sich einige Demonstranten das Gelände zu räumen, einige hätten sich auf der Friedrichsstrasse aus Protest auf den Boden gesetzt.