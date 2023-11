Demonstranten lassen in Zürich Müll liegen: Anwohner störts

Demonstrierende liessen am Wochenende teilweise ihre Schilder auf dem Turbinenplatz zurück.

«Das ist sch****e» – Anwohnerinnen und Anwohner stören sich über den Müll, den Demonstrierende am Wochenende auf dem Turbinenplatz in Zürich zurückgelassen haben. «Ein so grosses Schild vergisst man nicht einfach», sagt Anwohner Oliver (46). Viele Anwohnerinnen und Anwohner schüttelten beim Vorbeigehen den Kopf und fänden dieses Liegenlassen «birrenweich». Für Oliver selbst sei es schlichtweg schade. «Dieses Verhalten lenkt nur negativ vom eigentlichen Sinn der Demo ab.»