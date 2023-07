Machtübernahme: Demonstranten reissen Schilder von französischer Botschaft im Niger

1 / 5 Demonstranten in der Hauptstadt Niamey. REUTERS Demonstranten halten ein Schild der französischen Botschaft in den Händen. AFP Vor der französischen Botschaft soll es zu Gewalt gekommen sein. AFP

Darum gehts Im westafrikanischen Land Niger haben Soldaten die Machtübernahme der Armee verkündet.

Der Präsident Mohamed Bazoum sei in seinem Palast festgesetzt worden.

Die UNO verurteilt den Putsch.

Nach dem Putsch im Niger drohen die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) mit dem «Einsatz von Gewalt». Nach einem Spitzentreffen in Nigerias Hauptstadt Abuja forderte die Ecowas die putschenden Militärs im Niger am Sonntag in einer Erklärung ultimativ auf, die Macht innerhalb einer Woche an die legitimen Institutionen zurückzugeben. Zugleich beschloss die Wirtschaftsgemeinschaft Sanktionen gegen die selbsterklärten neuen Machthaber im Niger.

In der Hauptstadt Niamey versammelten sich am Sonntag Tausende Menschen, um den neuen Militärmachthabern ihre Unterstützung zu signalisieren. Die Demonstrationen sollten ausserdem als Warnung an Frankreich und Ecowas gelten, die den Putsch der Militärs scharf kritisieren, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Zahlreiche Menschen haben demnach russische Fahnen geschwenkt. Französischen Medienberichten zufolge kam es bei dem Protest vor der französischen Botschaft in dem Land teils zu Gewalt.

Orientierung in Richtung Russland

Die Demonstranten seien teilweise gewalttätig gewesen, schrieb die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag auf Twitter. Einige Menschen hätten die Plakette der französischen Botschaft in Niamey abgerissen, sie mit Füssen getreten und durch russische und nigrische Flaggen ersetzt. Nach Militärputschen in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso hatten sich die neuen Machthaber dort ebenfalls Richtung Russland orientiert.

Am Mittwoch hatten Offiziere von General Omar Tchianis Eliteeinheit den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Tchiani hat sich am Freitag selbst zum neuen Machthaber ernannt. Kurz nach Tchianis Machtübernahme als De-Facto-Präsident setzten die Putschisten die Verfassung des westafrikanischen Landes ausser Kraft und lösten alle verfassungsmässigen Institutionen auf.





