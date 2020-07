vor 58min

Proteste in Oregon

Demonstranten setzen Laubbläser gegen Tränengas ein

Mit einem simplen Trick haben Demonstranten bei einem Protest im US-Staat Oregon auf die Tränengas-Granaten der Polizei reagiert – sie bliesen das Gas einfach weg.

von Karin Leuthold

Die Demonstranten in Portland wehrten sich mit Laubbläser gegen sie Gas-Attacke der Polizei. Twitter

In den USA reissen die Proteste gegen den brutalen Polizeieinsatz, bei dem der Afroamerikaner George Floyd ums Leben kam, nicht ab. In der Nacht zum Donnerstag kam es in Portland im US-Bundesstaat Oregon zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach Angaben der Behörden sollen die Demonstranten Feuerwerkskörper auf das Gebäude eines Bundesgerichts geworfen worden.

Die Polizei sprühte daraufhin Tränengas in die protestierende Menge. Doch diese wusste sich zu wehren, wie ein Video des Journalisten der New York Times, Mike Baker, zeigt. Sie benutzten Laubbläser, um sich vor der Gas -A ttacke zu schützen. Einem wichtigen Mann in d e r Stadt e rwischte es aber: Bürgermeister Ted Wheeler wur d e vom Tränengas getroffen.