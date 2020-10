Zentralasien : Demonstranten stürmen Parlament in Kirgistan

Seit Montag gehen in der Ex-Sowjetrepublik die Menschen auf die Strasse und protestieren gegen die Manipulationen bei den Wahlen vom Wochenende. Auch der inhaftierte Ex-Präsident ist befreit worden.

Demonstranten haben im zentralasiatischen Kirgistan nach der Parlamentswahl wichtige Verwaltungsgebäude in der Hauptstadt Bischkek gestürmt. Einige von ihnen sollen Berichten zufolge in das Weisse Haus vorgedrungen sein, in dem sich das Büro von Staatschef Sooronbaj Dscheenbekow und das Parlament befinden. Das meldete die Nachrichtenagentur Akipress am frühen Dienstagmorgen. Zudem sollen Anhänger des inhaftierten Ex-Präsidenten Almasbek Atambajew den 64-Jährigen aus einem Gefängnis des Komitees für Nationale Sicherheit befreit haben.