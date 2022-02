Dornach SO – «Demonstranten suchten Konfrontation mit der Polizei regelrecht»

Die Aktion rief auch die Polizei auf den Plan. Nachdem Dialogversuche am Bahnhof Dornach scheiterten, kam es zu Reizgaseinsatz und vier vorübergehenden Festnahmen.

Vor einem Lebensmittelproduktionsbetrieb in Dornach kam es am Freitagnachmittag zu einem Gewerkschaftsprotest.

Die Teilnehmenden der Kundgebung seien aggressiv aufgetreten und nicht dialogbereit gewesen, so die Polizei.

Im Nachgang zu einer Kundgebung am Freitag in Dornach kam es zu einem Polizeieinsatz.

Rund 40 Personen haben am Freitagnachmittag vor einem Lebensmittel-Produktionsbetrieb in Dornach demonstriert. Hintergrund ist ein Arbeitskonflikt zwischen einem ehemaligen Mitarbeiter, der dem Geschäftsinhaber Tätlichkeiten vorwirft. Zudem soll der Betrieb dem 36-Jährigen Lohn schulden. Der Protest wurde von der Interprofessionellen Gewerkschaft der Arbeiter und Arbeiterinnen IGA organisiert und rief auch die Polizei auf den Plan.

Am Bahnhof, wohin sich die Kundgebungsteilnehmenden zwischenzeitlich verschoben hatten, versuchte die Polizei, mit den Verantwortlichen in Dialog zu treten. Das habe sich aber als aussichtsloses Unterfangen erwiesen, wie die Solothurner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstag festhält. «Es war offensichtlich, dass die sehr provokativ und aggressiv auftretenden Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Konfrontation mit der Polizei regelrecht suchten», heisst es weiter.