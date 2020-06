Proteste in Minnesota

Demonstranten werden mit Contact-Tracing verfolgt

Um mehr über die Organisation und die Hintergründe der Demonstranten zu erfahren, setzt Minnesota auf Contact-Tracing. Ein Grossteil des Chaos soll demnach von Auswärtigen angerichtet werden. Eine Analyse von CNN widerspricht.

Nachdem der unbewaffnete George Floyd von Polizisten getötet wurde, kam es in vielen Städten in den USA zu massiven Ausschreitungen, die bis jetzt andauern. Um die Proteste in den Griff zu bekommen, greifen die US-Behörden teils zu drastischen Mitteln. Wie die amerikanische News-Plattform BGR berichtet, sollen die Demonstranten im Bundesstaat Minnesota per Contact-Tracing überwacht werden.