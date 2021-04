Frauenstreik in Zürich : Demonstrantin (23) wehrt sich gegen 2400-Franken-Strafe

Einer Studentin wird vorgeworfen, die Schlusskundgebung am Frauenstreiktag 2020 in Zürich mitorganisiert zu haben. Sie wehrt sich am Mittwoch vor Bezirksgericht Zürich gegen den Strafbefehl.