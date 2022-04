Gegen Atomkrieg? – Demonstration mit lauter Musik und Böllern zieht nachts durch Bern

In der Nacht auf Samstag wurde in Bern eine Demonstration abgehalten. Am Morgen erreichten 20 Minuten mehrere Nachrichten von News-Scouts, die Bilder und Videos der Kundgebung zeigen. Zu hören ist laute Musik, die offenbar von einem mit Boxen bestückten Wagen schallt, verschiedentlich werden Pyros gezündet.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt die Veranstaltung auf Anfrage von 20 Minuten. Gegen 22.50 Uhr seien Meldungen eingegangen, dass in der Schwarztorstrasse Böller gezündet werden. Daraufhin sei eine Patrouille ausgerückt und habe eine Menschenansammlung angetroffen und angesprochen. Am Loryplatz habe sich ein Demonstrationszug formiert, der dann zunächst nach Norden ins Länggass-Quartier gezogen sei.

Nachtruhe gestört, Hintergrund unklar

Der Hintergrund ist noch unklar. Auf einem Transparent ist der Schriftzug «No Future» (deutsch «keine Zukunft») zu sehen. Der Slogan geht auf das Lied «God Save the Queen» der Punk-Band Sex Pistols zurück und kann unterschiedlich ausgelegt werden. Die Bedeutung findet sich in der englischen Punk-Szene in einem selbstzerstörerischen Lebensstil oder einer antiautoritären Kampfansage («No future for you», deutsch «keine Zukunft für euch»). In den 1980er-Jahren protestieren Jugendliche unter dem Motto, weil sie eine nukleare Auslöschung der Welt im Kalten Krieg fürchteten.