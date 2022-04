Lörrach D – Demonstrierende gehen wegen pro-russischem Autokorso auf Strasse

Am Sonntag fuhr ein pro-russischer Autokorso durch Lörrach. Parallel fanden mehrere Gegendemonstrationen statt.

Ein pro-russischer Autokorso mit rund 120 Fahrzeugen rollte am Sonntagmittag durch die süddeutsche Stadt Lörrach, nahe der Schweizer Grenze. Dem Treffen von Russland-Sympathisanten in der Grenzstadt bei Basel stellten sich zwei Gegendemonstrationen gegenüber.

Angekündigt war, dass die Teilnehmenden des Autokorsos gegen «Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg, gegen Faschismus und Nazismus» demonstrieren wollten. Das Treffen sorgte im Vorfeld für Empörung in der Bevölkerung. Vor einigen Tagen hatte ein pro-russischer Autokorso in Berlin für empörte Stimmen aus der Politik gesorgt.