Autodemo in Wankdorf – Demonstrierende versammeln sich mit Fahrzeugen auf Expo-Parkplatz

Für Montag wurde von den Massnahmengegnerinnen- und Gegnern eine Grossdemo in Bern angekündigt. Man wollte eine Demonstration nach dem Vorbild in Kanada organisieren, wo Tausende mit ihren Lastwagen und Autos in die kanadische Hauptstadt Ottawa gefahren sind um gegen die Corona-Vorgaben der Regierung zu demonstrieren. Der Protest in Kanada weitete sich dann auch noch auf andere Städte aus.