China-Proteste erreichen die Schweiz: Demonstrierende versammeln sich zum Protest gegen die Politik Chinas

An der Demo nimmt auch ein chinesischer Mann teil, der Mr. Freedom genannt werden will. Er hält ein weisses Papier. «Das Papier symbolisiert, dass die Leute in China nicht frei sprechen können.» Die Inspiration dafür komme aus Shanghai. Wie er sagt, haben die Personen in China wegen der Null-Covid-Strategie ihre Freiheiten verloren. «Die Leute können die Politik Chinas aber nicht öffentlich kritisieren, ohne Repression zu befürchten.» Das sei auch einer der Gründe, wieso der Mann in Zürich eine Corona-Maske trägt. «Ich habe Angst.» Ebenfalls soll seine Maske die chinesische Zensur symbolisieren.