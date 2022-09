Rassismus-Vorwurf: Demonstrierende ziehen für den von der Polizei erschossenen Nzoy durch Zürich 

Darauf rief ein Bündnis zur Demonstration in Zürich auf.

Eine Person of Colour wurde letzten Montag durch einen Polizisten mit mehreren Schüssen erschossen.

In Zürich findet am Samstagnachmittag eine Demonstration gegen Rassismus statt. Hunderte Personen schreiten mit Plakaten versehen vom Urania via Stauffacher zum Helvetiaplatz. Laut der Stadtpolizei Zürich ist die Demonstration bewilligt.