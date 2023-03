Frankreich: Grosse Proteste wegen durchgesetzter Rentenreform

Nachdem die französische Regierung eine Rentenreform ohne Abstimmung durch das Parlament gebracht hat, brachen in Frankreich viele Proteste – wie hier in Lyon – aus.

Wie ein Journalist der «Figaro» berichtet, zieht eine Gruppe von hundert linksextremen Aktivisten durch gehobenere Quartiere von Paris. Touristen haben schockiert die Flucht ergriffen. 73 Festnahmen habe die Polizei am Donnerstagabend in Paris bisher vorgenommen, erfuhr «Le Figaro» aus einer Polizeiquelle. Eine Zahl, die sich im Laufe des Abends wohl noch erhöhen wird.

In Nantes, wo ebenfalls eine Demonstration ausbrach, seien die Bewohner in Bars geflüchtet, weil gewisse öffentliche Plätze so voll mit Tränengas waren, schreibt «Le Fiagro». Auch in Lyon und Rennes sei es zu Ausschreitungen gekommen, in Marseille seien zudem Geschäfte geplündert worden.