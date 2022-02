Nause ärgert sich – Demos kosteten die Stadt Bern letztes Jahr 7 Millionen Franken zusätzlich

So lief die Demo vom 14. Oktober 2021 in Bern ab.

Sieben Millionen Franken an Zusatzkosten verursachten alle Demonstrationen in der Stadt Bern im Jahr 2021.

Die Stadt Bern und der Bundesplatz bleiben die wohl beliebtesten Ziele für Demonstrationen in der Schweiz . 382 Kundgebungen, bei denen polizeiliche Massnahmen getroffen wurden, waren es 2021. Also mehr als eine pro Tag. Nun ist klar, wie teuer die Demonstrationen waren: sieben Millionen Franken, wie die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie auf Anfrage von 20 Minuten angibt.

So viel kosteten einige Corona-Demos

Nause: «Mich ärgert das ausserordentlich. Die wirtschaftliche Belastung der Krise ist auch so schon hoch genug, gerade die unbewilligten Corona-Demonstrationen schaden nur denen, die sowieso schon den Schaden haben. Nämlich der Detailhandel und die Gastrobetriebe in der Innenstadt. Und Bernmobil, das unter Personalausfällen leidet. Dass sogar jetzt, wo baldige Lockerungen der Schutzmassnahmen in Aussicht stehen, immer noch weiter demonstriert wird, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.»