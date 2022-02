Corona-Demo in Zürich – Demos von Massnahmengegnern und Linken – Kommt es zur Eskalation? 

Ende Januar haben in Bern Rechtsextreme den Demonstrationszug einer Corona-Demo angeführt. Linke wollen dies in Zürich nun verhindern.

Auf Telegram mobilisieren massnahmenkritische Gruppierungen zu einer Demonstration in Zürich am Samstag.

Am Samstag soll in Zürich eine Corona-Demonstration stattfinden. Linke Gruppierungen wollen dies verhindern.

Auf den sozialen Medien rufen Massnahmenkritikerinnen und Massnahmenkritiker zu einer Demonstration am Samstag in der Zürcher Innenstadt auf. Auf Telegram kursieren seit mehreren Tagen Nachrichten mit dem Motto: «Alle zusammen für die Freiheit. Schluss mit Willkür». Eine solche Veranstaltung wollen Gruppierungen aus linken Kreisen verhindern.

Sie mobilisieren sie zu einer Gegendemonstration am Zürcher Hauptbahnhof. «Wir akzeptieren es nicht, dass Neonazis ungehindert in Zürich aufmarschieren», heisst es auf Twitter. Die Gegendemonstration ist unter anderem eine Reaktion auf eine Corona-Kundgebung in Bern Ende Januar. Damals zogen rund 2000 Personen vom Berner Hauptbahnhof in Richtung Bundeshaus. Angeführt wurde der Demonstrationszug von rechtsextremen Gruppierungen. Vorne mit dabei sei unter anderem die «Junge Tat» mitgelaufen.