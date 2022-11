Basel: «Abmahnung half nichts» – Polizei schiesst mit Gummi auf Frauen-Demo

Am Freitagabend versammelten sich rund 200 Personen beim Theaterplatz in Basel zu einer unbewilligten Demonstration, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Samstag mitteilte. «Nachdem alle Versuche, seitens der Polizei mit den Demonstranten Kontakt aufzunehmen, gescheitert waren und auch eine Abmahnung nicht geholfen hatte, setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Barfüsserplatz in Bewegung», so die Behörden.