Basel: Den Airtag am Auto bemerkte sie bereits auf der Heimfahrt

1 / 5 Airtags von Apple und SmartTags von Samsung sind die neusten, nützlichen Gadgets für verstreute Leute, die gerne einmal den Schlüssel oder das Portemonnaie verhühnern. Die Peilsender haben aber grosses Missbrauchspotential für Stalker und Stalkerinnen. Wikipedia / Swisshashtag / CC BY-SA 4.0 Der Objektfinder von Apple lässt sich auch als Stalking-Werkzeug nutzen, wie eine Bernerin im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren musste. Sie fand in ihrem Auto ein Airtag, dass von ihrem Ex-Freund unter den Beifahrersitz geklebt worden war, um sie zu überwachen. Privat Auf Tiktok warnen Userinnen auch vor den Apple Airpods, die ebenfalls per iPhone geortet werden können. 20min/Marco Zangger

Darum gehts

Ein 21-jähriger Basler brachte Mitte April am Auto seiner Ex-Freundin ein Apple Airtag an, um laufend über ihren Aufenthaltsort informiert zu werden. Noch auf dem Weg nach Hause bemerkte sie den Peilsender an ihrem Alfa Romeo. Sie erstattete einige Tage später den Strafantrag gegen ihren Ex-Freund. Dieser wurde jetzt per Strafbefehl wegen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte zu einer Busse von 300 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt.

Kein Einzelfall: In Kanton Bern wurde vergangenen Oktober ebenfalls der gewalttätige Ex-Partner einer Frau verurteilt, weil er sie mit Airtags stalkte. Nachdem immer mehr Betroffene solche Fälle publik gemacht haben, haben auch die Hersteller nachgerüstet. So ist es für Betroffene viel einfacher möglich, fremde Airtags oder Smarttags in der Umgebung zu orten. Iphones melden heute Airtags in der Nähe automatisch.

Die Möglichkeiten von Cyber-Stalking gehen aber weit über das Tracken mittels Airtags hinaus. Tracking-Software kann auch direkt auf das Handy betroffener Personen installiert werden. Gerade im Kontext häuslicher Gewalt sind hier auch die Behörden gefordert. Auf den entsprechenden Informationsseiten für Schutzsuchende bei den Kantonspolizeien oder der Schweizer Kriminalprävention wird das Thema allerdings nur am Rand behandelt.

Zuerst geht das Handy in den Flugmodus

Im Frauenhaus seien Tracking- und Stalker-Softwares stets ein grosses Thema. «Das Ganze bleibt insofern eine Herausforderung, da sich die Technologie immer schneller weiterentwickelt, als das eine Lösung dagegen tun kann», erklärt Bettina Bühler, Leiterin des Frauenhauses beider Basel. Die Institution setze auf ein striktes Vorgehen, wenn es um Cyberstalking und elektronisches Tracking gehe. Bei dieser Sicherung wird das Frauenhaus von einer externen IT-Firma unterstützt.

Die Frauen würden an verschiedenen Orten abgeholt werden, bevor sie in das Frauenhaus kämen, da dessen Standort geheim bleiben solle. Beim Treffen würde als Erstes beim Handy die Ortung deaktiviert und der Flugmodus eingeschaltet werden. Danach könne das Natel bis nach dem Erstgespräch, in dem die aktuelle Sicherheit der Frau beurteilt wird, nicht benutzt werden.

Das Benutzen von Mobiltelefonen ist im Frauenhaus selbst und in einem gewissen Radius um die anonyme Lage nicht erlaubt. Allgemein seien Geräte, wie etwa Smart Watches oder Tablets, die eine Bluetooth-Funktion haben, im Frauenhaus verboten. «Das ist natürlich auch ein Einschnitt in die Persönlichkeit. Aber in solchen Fällen geht die Sicherheit vor», sagt Bühler.

Polizei rät zur sofortigen Anzeige

Neben dem Moment der Trennung von einem Täter sei eine Frau besonders dann gefährdet, wenn sie sich wieder zurück in die Selbstständigkeit begibt. Dann wird ihr Natel noch einmal gesichert, da dies nach Bettina Bühler «meistens der gefährlichste Moment» sei, da dann der institutionelle Schutz wegfalle.

Auch bei der Polizei sind die Spezialisten des Sozialdienstes für die Thematik sensibilisiert und es gebe auch regelmässige Weiterbildungen, erklärt Polizeisprecher Stefan Schmitt. Er rät Betroffenen «dringend zur sofortigen Anzeigeerstattung», wenn sie ein Gerät finden, das zur Ortung genutzt werden kann oder vermuten, dass Geräte gehackt wurden.

Stalking in der Schweiz