Bern nahm 99-Prozent-Initiative klar an - «Den allermeisten Stadtbernern gefällt es in der Wohlfühloase»

Darum gehts Das Schweizer Stimmvolk erteilte der 99-Prozent-Initiative am Sonntag eine Abfuhr.

In diversen Städten jedoch wurde die Initiative angenommen. Am deutlichsten in Bern: Hier stimmten 61,9 Prozent dem Begehren der Juso zu.

Politologe Mark Balsiger führt den hohen Ja-Anteil auf die Struktur der Stimmberechtigten zurück. Zudem seien die Gegnerinnen und Gegner in anderen Städten besser aufgestellt gewesen als in Bern.

Herr Balsiger, in keiner anderen Stadt war der Befürworter-Anteil bei der 99-Prozent-Initiative so hoch wie in Bern. Hat Sie das Resultat überrascht?

Nein. Vor Jahresfrist hat Rot-Grün bei den Stadtratswahlen praktisch denselben Wähleranteil erzielt. Diese Leute blieben am Sonntag bei dieser Sachabstimmung auf Linie. Die 99-Prozent-Initiative fand allerdings nur im rot-grünen Lager Unterstützung. Deshalb stimmten im Kanton Bern 59 Prozent Nein; in der gesamten Schweiz sogar 65 Prozent.

Wie lässt sich der hohe Ja-Stimmenanteil erklären?

Erhebungen zeigen seit einigen Jahren, dass Bern die linkste Stadt der Schweiz ist. Das schlägt sich auch bei Volksabstimmungen nieder.

Diverse andere Städte haben die 99-Prozent-Initiative zwar ebenfalls angenommen, aber mit einem deutlich geringeren Prozent-Anteil als Bern. Warum ist das so?

Andere grössere Städte wie Basel und Zürich nahmen die 99-Prozent-Initiative auch an, allerdings nur knapp. Das liegt an der Struktur der Stimmberechtigten und daran, dass die Gegnerinnen und Gegner dort besser aufgestellt waren als in Bern.

Wird die Stadt Bern zunehmend linker?

In der Tendenz trifft das zu, ja. Den allermeisten Stadtbernerinnen und -bernern gefällt es in der Wohlfühloase. Das zeigen die Umfragen zur Lebensqualität. Zugleich ist es ihnen offensichtlich egal, dass die Stadt zurzeit auf einem Schuldenberg von einer Milliarde Franken sitzt. Bis zum Jahr 2025 werden es übrigens bereits 1,5 Milliarden sein.

Klingt nach düsteren Aussichten für die Bürgerlichen.

Die Stärke des rot-grünen Blocks hat auch mit der latenten Schwäche der bürgerlichen Parteien zu tun. Sie sind weit weg von den Lebensrealitäten der Bevölkerung. «Weniger Steuern, mehr Parkplätze – Reitschule zu!» klingt griffig, holt die Leute aber nicht ab. Vielmehr treiben sie Themen wie Wohnen, Kinderbetreuung und Ökologie um. Zu den dringendsten Herausforderungen müssen die Bürgerlichen überzeugende Ansätze liefern. Dann entsteht auch wieder ein echter Wettbewerb.

So klar die 99-Prozent-Initiative von den Stadtbernern angenommen wurde, so klar wurde sie von den umliegenden Gemeinden abgeschmettert. Was bedeutet dies für das Verhältnis von Stadt und Land?

Der Stadt-Land-Konflikt wird im Kanton Bern seit Jahrzehnten betont – leider. Sticheleien gibt es von beiden Seiten immer wieder, zuweilen sogar Provokationen. Im Grossen Rat sollten sich ein paar starke Figuren aus Stadt und Land informell zusammentun, damit das Auseinanderdividieren weniger oft vorkommt.

