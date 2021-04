Demo in Rapperswil - «Den Corona-Leugnern keine Grenzen aufzuzeigen, geht einfach nicht»

Feierliche Stimmung auf dem Fischmarktplatz in Rapperswil am Samstag.

Am Samstag kam es in Rapperswil-Jona zu einer Corona-Demo mit tausenden Teilnehmenden.

Der Verein «Stiller Protest» rief zu einer Kundgebung in Rapperswil-Jona SG auf. Die Stadt erteilte keine Bewilligung für den Anlass und die Polizei wies die Bevölkerung mehrmals an, dem Anlass am Samstag fernzubleiben. Dennoch trafen sich am Nachmittag rund 4000 Personen auf dem Fischmarktplatz. Die Stimmung blieb friedlich, die Leute hielten sich grösstenteils aber nicht an die geltenden Regeln. So trug die grosse Mehrheit keine Maske und die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, wie ein Augenschein vor Ort zeigte.