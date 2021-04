Fertig Nasebohren und Spucken : Den Corona-Test gibt es vielleicht bald zum Blasen

Französische Forscher tüfteln an einem Corona-Test, für den man weder in der Nase zu grübeln noch auszuspucken braucht. Es genügt, kräftig zu pusten.

Französische Forscher tüfteln an einem Corona-Test, für den man bloss kräftig zu pusten braucht.

Der Corona-Test zum Blasen in Aktion…

Stäbchen in die Nase oder Spucke aufs Plättchen: Damit soll bald Schluss sein.

Blasen statt unangenehmes Nasebohren: Französische Wissenschaftler forschen derzeit an einer Alternative zum PCR-Test, der bisher mit Abstand am zuverlässigsten Aufschluss über eine Coronavirus-Infektion gibt. Damit wollen sie noch in diesem Jahr eine Rückkehr zum «echten Leben» ermöglichen.