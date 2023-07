Aston Martin DB12: Der Supersportwagen im Test

Akustische Übertreibung

Wie Engelsflügel gleiten die Türen des DB12 beim Öffnen leicht nach oben. Und auch das Cockpit hat nun endlich auch ein zeitgemässes Update erhalten, samt Touchscreen und Smartphone-Einbindung. Diesmal ist es auch kein Überbleibsel von AMG, sondern selbst entwickelt. Startknopf gedrückt und der DB12 setzt seine majestätischen Kräfte frei. Ein tiefes Brüllen, das nur einem V8 entstammen kann, knallt gegen die Felswände oberhalb Monacos, wo wir den DB12 testen dürfen. Gänsehaut. Schon ein leichtes Tippen am Gaspedal macht klar, der DB12 will die Welt nicht retten, er will sie dominieren und das wohlklingend mit einem leichten Hang zur akustischen Übertreibung.

Die legendäre Route Napoléon wartet darauf, erobert zu werden. Die berühmte Strasse, die Napoléon 1815 nach dem Verlassen seines Exils auf Elba entlang marschierte, um in Paris sein Kaiserreich zurückzuerobern. Triumphal schlägt sich auch der DB12. Wie auf Schienen fräst er sich durch die Täler der Gebirgszüge der französischen Alpen. In 3,6 Sekunden schiesst er von null auf 100 km/h und kann schreckhaften Mitfahrenden den Blutdruck in die Höhe treiben. Motor und Schaltung reagieren auf kleinste Regungen des rechten Fusses. Wie ein gieriges Raubtier hängt er am Gas, im GT-Modus noch etwas gieriger.